Ue: Starace (Enel), Next generation Eu conferma transizione verso economia sostenibile

- Il Next generation Eu non fa che confermare quello che già prima era il tema principale della nuova Commissione europea: la transizione energetica verso un’economia sostenibile e decarbonizzata. Così Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenuto oggi all’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 organizzato dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). “Si tratta della presa di coscienza di un percorso che era già tracciato: la transizione globale verso un’economia sostenibile rappresenta un trend mondiale di cui l’Europa sta beneficiando, e molto saggiamente la Commissione ha deciso di spingere su questo tema”, ha spiegato, sottolineando il contributo che l’elettrificazione potrebbe dare al processo di decarbonizzazione. “Soltanto tenendo conto delle prossime generazioni saremo in grado di fare ragionamenti che hanno al centro la sostenibilità”, ha continuato, aggiungendo che i mercati mondiali, sul piano finanziario, stanno cercando con grande attenzione investimenti che abbiamo un forte contenuto di questo tipo. “Ad oggi l’Europa attrae circa il 50 per cento degli investimenti sostenibili globali, essendo il mercato in assoluto più attento a questo aspetto: si tratta di un vantaggio competitivo per il sistema europeo, e quanto più diventa coscienza comune, tanto più facilmente tende ad essere utilizzato”, ha concluso. (Ems)