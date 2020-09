Energia: East Mediterranean Gas Forum da oggi un'organizzazione internazionale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei paesi membri dell’East Mediterranean Gas Forum (Emfg) si incontrano oggi, 22 settembre, al Cairo per assistere alla firma di una Carta, in base alla quale il forum sarà trasformato in un'organizzazione internazionale regionale. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in una nota. Il forum include Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Autorità nazionale palestinese. L’Emgf, istituito a gennaio 2019, è un’iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo Orientale. L’Italia sarà rappresentata dalla Sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, collegata in videoconferenza. Saranno presenti in sala gli ambasciatori dei Paesi membri, tra cui l’ambasciatore d'Italia Giampaolo Cantini. La Carta verrà firmata domani solo dal ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, mentre le firme degli altri Paesi membri seguiranno successivamente. Lo scorso 16 gennaio i rappresentanti dei paesi membri hanno firmato un accordo quadro per trasformare l’Emgf in un’organizzazione internazionale regionale. La trasformazione dell’Emgf giunge in un momento di tensione nel Mediterraneo orientale tra la Turchia e altri paesi regionali. (Res)