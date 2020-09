Iran: ministro degli Esteri Zarif atteso oggi a Istanbul per incontro con omologhi Turchia e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, è atteso oggi in visita a Istanbul, in Turchia, per partecipare a un incontro con gli omologhi di Turchia, Mevlut Cavusoglu, e Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Mehr". Zarif inaugurerà anche il nuovo consolato della Repubblica islamica nella metropoli sul Bosforo. Il 24 settembre, invece, Zarif si recherà nella capitale della Russia, Mosca, come ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh. Durante la sua permanenza a Mosca, Zarif avrà colloqui con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e con il rappresentante speciale della presidenza russa per l’Afghanistan, Zamir Kabulov. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, i colloqui verteranno sull’accordo nucleare iraniano, l’embargo Onu sulle armi all’Iran in scadenza il prossimo ottobre e i principali dossier regionali, tra cui il conflitto in Siria. In questi mesi la Russia ha difeso la posizione dell’Iran in sede di Consiglio di sicurezza Onu, criticando le azioni unilaterali degli Stati Uniti in relazione al programma nucleare iraniano.(Res)