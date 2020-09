Siria: Lavrov, Russia e Turchia riprenderanno pattugliamenti sulla M4 solo in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Turchia hanno sospeso i pattugliamenti congiunti sull’autostrada M4 nel nord-ovest della Siria per ragioni di sicurezza e saranno ripresi solo quando la situazione si sarà stabilizzata. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, come riferisce il quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". Le dichiarazioni di Lavrov giungono dopo che Mikhail Bogdanov, viceministro degli Esteri russo e inviato presidenziale speciale per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha affermato che le minacce terroristiche nell’area di Idlib sono ancora presenti. Bogdanov ha quindi invitato la Turchia a rispettare gli impegni presi sull’eliminazione dei terroristi nel nord-ovest della Siria. Pattugliamenti congiunti sull'autostrada M4, nel governatorato di Idlib, rientrano nelle condizioni dell'accordo di cessate il fuoco del 5 marzo scorso raggiunto da Mosca e Ankara. (Rel)