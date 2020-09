I diplomati magistrale restano in Gae, il Consiglio di Stato rinvia l'udienza al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diplomati magistrale restano nelle graduatorie a esaurimento (GAE), cioè le graduatorie che permettono l’assunzione a scuola. Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato l’udienza definitiva al 21 febbraio 2021. Dopo due pronunce che hanno precluso ai ricorsisti la possibilità di accedere alle graduatorie, l’organo della giustizia amministrativa prosegue nel solco della riammissione dei laureati magistrali nelle graduatorie a esaurimento. L’ultima ordinanza a loro favore è arrivata il 14 settembre 2020.La questione dei diplomati magistrali è da anni una vicenda aperta: al centro, infatti, c’è in discussione il valore del diploma come titolo abilitante per l’insegnamento, e quindi per avere accesso alle graduatorie. Riprendendo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2017, “manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ugualmente, l’invocato valore abilitante (inteso, secondo la tesi dei ricorrenti, come requisito di per sé sufficiente a consentire l’inserimento nelle graduatorie permanenti) non può ricavarsi nemmeno dalla previsione contenuta nell’articolo 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”. (Rin)