Marocco: coronavirus, record di 3.426 guariti in 24 ore

- Sono 3.426 le persone non più positive ai test per rilevare il coronavirus registrate ieri in Marocco, mentre sono stati confermati 1.376 nuovi casi di contagio. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Il nuovo bilancio porta a 103.119 il numero di contagi nel Regno da inizio epidemia il 2 marzo scorso e a 84.158 quello di persone completamente guarite, ha detto il ministero nel suo bollettino quotidiano sulla pandemia di Covid-19. I decessi sono invece 1.855. (Res)