Reggio Calabria: assenteisti al Comune di Rasarno, 8 arresti

- Questa mattina nella provincia di Reggio Calabria i carabinieri del comando provinciale, nell'ambito dell'operazione "Torno subito" hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di 8 soggetti italiani, di cui 4 agli arresti domiciliari, 4 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuti responsabili, a vario titolo, di peculato, truffa e false attestazioni o certificazioni. Tra loro, tutti dipendenti delle varie aree organizzative del Comune di Rosarno, figurano un responsabile dell’Uoc e un ex comandante della Polizia municipale. Ad altri 4 indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’indagine è stat condotta dai carabinieri di Rosarno nel periodo compreso tra giugno 2017 e luglio 2018. Gli indagati, secondo gli inquirenti, avrebbero usato i mezzi di servizio comunali per scopi privati, appropriandosene per esigenze ricreative e personali; avrebbero attestato falsamente la propria presenza in servizio, omettendo di registrare con il badge, gli allontanamenti dalla sede di lavoro, per recarsi a fare la spesa, al cimitero, o, come nel caso di uno degli indagati, a prendere i figli a scuola, subito dopo aver timbrato il cartellino delle presenze. Le condotte delineate, in ragione dell’esercizio di una funzione pubblica, risultano aggravate dall’aver commesso il fatto abusando dei poteri e con la violazione dei doveri del servizio, anche per coloro i quali avevano l’onere del controllo su altri dipendenti. Complessivamente sono stati accertati 300 episodi, il cui danno erariale e d’immagine sarà successivamente oggetto di approfondimento da parte della Corte dei conti.(Ren)