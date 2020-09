Energia: Marocco presiederà la Conferenza generale dell'Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è stato ufficialmente eletto, ieri a Vienna, presidente della 64esima Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), organo delle Nazioni Unite. Rabat ricopre per la prima volta, e per acclamazione unanime, questo incarico nella persona dell'ambasciatore, rappresentante permanente del Regno presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Azzeddine Farhane. In un discorso ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map", il diplomatico marocchino ha espresso la sua gratitudine ai membri del gruppo africano per il sostegno unanime alla sua candidatura, e il suo ringraziamento agli Stati membri dell'Aiea per la sua elezione alla presidenza della 64esima Conferenza generale del l'agenzia. L'ambasciatore ha rilevato che questa sessione si sta svolgendo in un ambiente globale difficile e in un contesto internazionale particolare a causa della pandemia di Covid-19. Tornando ai risultati dell'Aiea in Africa, Farhane ha indicato che l'Agenzia sostiene progetti di cooperazione tecnica in 45 paesi africani, concentrandosi in particolare sul sostegno di progetti nazionali e regionali nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura. (Mar)