Pomezia: la "magia" di Halloween arriva a Zoomarine, dal 3 ottobre al via le iniziative

- La "magia di Halloween" arriva a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. "Dal 3 ottobre al 1 novembre - si legge in una nota - seppellite le vostre paure nel cimitero del parco e affidate all'albero sacro i vostri più grandi desideri. Un Halloween divertente, ideato e realizzato per il divertimento dei più piccoli in totale sicurezza. Zucche stregate, fantasmi dispettosi, attrazioni e giostre infestate, musiche spettrali e tante soprese da urlo per tutta la famiglia vi attendono per un mese da brividi. Scoprite tutte le antiche leggende del parco e mettete alla prova il vostro 'coraggio' con le nostre divertenti sfide dell'orrore. Vi sveliamo i nomi in anteprima ma non possiamo raccontarvi di più: La terra delle ombre, Zoombarine, Zombie Splash, La via dell'inganno, Halloween Fashion Day, Il cimitero dei desideri, Dinosa...ngue, Il Galeone delle anime erranti".(Com)