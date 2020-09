Polonia: presidente Duda vola oggi a Roma per prima visita all'estero del suo secondo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il presidente della Polonia visiterà l'Istituto Spallanzani e firmerà un'intesa per la collaborazione scientifica tra l'istituto italiano e lo Stabilimento statale di igiene polacco. Duda incontrerà anche il capo del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e parteciperà alla cerimonia dell'alzabandiera per l'ingresso di Varsavia nel fondo. Tra gli altri appuntamenti del capo di Stato polacco ci sono la cerimonia di disvelamento di un busto del generale Wladyslaw Anders presso l'ambasciata polacca a Roma, una visita al cimitero militare di Montecassino e un incontro con il sindaco di Cassino. Venerdì la visita si sposterà in Vaticano. In occasione del centenario della nascita di Giovanni Paolo II, Duda sarà ricevuto da papa Francesco e dal segretario di Stato della Sede apostolica, il cardinale Pietro Parolini. La visita terminerà con una messa presso la tomba del papa polacco. (Vap)