Spagna: indagini sul leader del gruppo islamico marocchino Giustizia e carità

- La polizia spagnola ha avviato un’indagine nei confronti di Mounir Benjelloun al Andalusi, presidente della Federazione delle organizzazioni religiose islamiche in Spagna, considerata una delle figure di spicco della formazione islamica marocchina Giustizia e carità (al Adl wa al Ihsan), fuori legge in Marocco. La polizia spagnola, spiega l'emittente televisiva "Al Saa 24", ha accusato l'esponente islamico di incitamento all'immigrazione illegale, violazione del diritto del lavoro spagnolo e omissione di dichiarazione di lavoratori alla previdenza sociale: tutte violazioni e crimini punibili ai sensi della legge spagnola. In particolare, la Polizia municipale di Aguilas, nella regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, ha aperto un'indagine giudiziaria nei confronti di Al Andalusi dopo una perquisizione a sorpresa di una società che stava costruendo una moschea nella regione, portando le autorità locali a scoprire una serie di violazioni legali. Prima fra queste è il lavoro clandestino di immigrati marocchini, senza contratti di lavoro, oltre alla privazione dei loro diritti legali, astenendosi dal dichiararli all'istituto di previdenza sociale. (Mar)