Regionali: Meloni, contenta dei risultati, nelle Marche espugnata roccaforte della sinistra

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato al Gr1 di essere "molto contenta che grazie a Fd'I il centrodestra abbia strappato un'altra Regione, tra l'altro considerata una roccaforte, alla sinistra con Francesco Acquaroli alla guida delle Marche. Non era scontato e anche i dati di lista di Fratelli d'Italia sono obiettivamente ottimi". Quanto alla leadership del centrodestra, la parlamentare ha aggiunto: "E' un tema che non mi ha mai appassionato. Il nostro interesse è che crescano tutti i partiti della coalizione. L'obiettivo finale è arrivare al governo della nazione. Non vogliamo crescere a scapito dei nostri alleati, ma a scapito dei nostri avversari".(Rin)