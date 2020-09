Egitto: i lavori per la quarta linea della metropolitana del Cairo iniziano alla fine del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della National Tunnels Authority egiziana hanno reso noto che i lavori per la quarta fase della linea metropolitana "Al-Malek Al-Saleh - 6 ottobre" inizieranno alla fine di quest'anno. Le fonti citate dal quotidiano “Al Masry al Youm” hanno aggiunto che è stato effettuato un coordinamento con il governatorato di Giza e il dipartimento generale del traffico per risolvere tutti i conflitti nelle strade parallele ad Al Haram Street, durante l'inizio dei lavori, in modo che non si verifichino ingorghi stradali al momento dell'attuazione del progetto triennale.(Res)