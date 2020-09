Referendum: Meloni, ridicolo tentativo politicizzazione M5s per nascondere sconfitta alle Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "la vittoria del sì" al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari "era scontata anche perché la legge è passata con i voti fondamentali dei partiti di opposizione, primo fra tutti di Fratelli d'Italia. Il tentativo di politicizzazione del Movimento cinque stelle - ha continuato la parlamentare intervistata dal Gr1 - per nascondere la débâcle delle Regionali è ridicolo. Semmai va ascritta al M5s l'altissima percentuale di no, perché nel merito gli italiani sono tutti favorevoli, ma moltissimi hanno votato no solo perché volevano mandare a casa loro". (Rin)