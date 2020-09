Polonia-Italia: Duda vola oggi a Roma, previsti incontri con Conte, Mattarella e il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, decollerà nel pomeriggio di oggi per l'Italia. Lo comunica all'agenzia di stampa "Pap" il capo di gabinetto presidenziale Krzysztof Szczerski. La visita di Duda a Roma e in Vaticano, che si svolgerà da domani fino a venerdì, è la prima che compie all'estero dalla sua rielezione. Durante il soggiorno in Italia il capo dello Stato incontrerà l'omologo Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. I colloqui politici verteranno sul futuro della politica europea, incluso il pacchetto di sviluppo per l'Europa legato alla pandemia di coronavirus e la questione del futuro bilancio Ue. "I diversi punti di vista che presentano polacchi e italiani per il futuro del bilancio devono incontrarsi affinché possa essere realmente un bilancio comune. E' importante che assieme facciamo appello a un bilancio ambizioso", ha detto Szczerski. Durante la visita si parlerà anche di sicurezza. "Polonia e Italia si trovano su fianchi differenti della Nato, pertanto hanno priorità diverse in tema di sicurezza. Tuttavia ci deve unire il fatto di sostenere reciprocamente le rispettive priorità", ha continuato. Duda intende richiamare la politica italiana "a una reazione più forte e decisa sulla situazione in Bielorussia". (segue) (Vap)