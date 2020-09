Imprese: Ansaldo Energia, Marini nuovo capo delle relazioni esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marini è da oggi il nuovo senior vice president external relations di Ansaldo Energia, azienda leader nella produzione di turbine e nella transizione energetica. La nomina - informa un comunicato - era stata approvata dal consiglio di amministrazione della società lo scorso 21 luglio su proposta dell'Ad, l'ingegner Giuseppe Marino. Laureato con lode in comunicazione istituzionale e d'impresa alla Sapienza Università di Roma, giornalista professionista, 43 anni, sposato con due figli, Marini ha iniziato la sua carriera nel 1999 lavorando come inviato e autore in diversi programmi Mediaset con Maurizio Costanzo. Dopo una breve parentesi all'Ansa nella redazione multimediale, nel 2008 è entrato a far parte del canale televisivo all news Sky Tg24, del quale nel 2016 è stato nominato vice direttore, carica mantenuta fino alle dimissioni rassegnate pochi giorni fa per iniziare la nuova avventura professionale.(Com)