Nigeria: capo brigata di Damboa muore in un'imboscata di Boko Haram

- Un comandante dell'esercito nigeriano noto come colonnello Bako è morto a seguito di un'imboscata tesa ai suoi uomini nello Stato nordorientale di Borno da miliziani di Boko Haram. Il militare, riferisce la stampa nigeriana, era rimasto gravemente ferito domenica nei pressi di Damboa, località situata a pochi chilometri dal capoluogo Maiduguri, dov'è stato prontamente trasferito, morendo in seguito in ospedale per le ferite riportate. Come precisato dal portavoce dell'esercito, Ado Isa, il colonnello Bako era il comandante della 25ma Task Force governativa a Damboa, dove l'esercito sta combattendo gli insorti di Boko Haram, ed altri sei militari sono morti con lui nell'imboscata. (Res)