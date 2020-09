Repubblica Ceca: coronavirus, premier ammette errori durante l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti dell'opposizione al discorso del premier sottolineano che va letto in chiave elettorale. Secondo Marketa Pekarova Adamova (Top 09), si è trattato di un lungo spot elettorale per le imminenti elezioni amministrative regionali e del Senato. "In prima serata, giusto prima delle elezioni, il premier non ha detto nulla di nuovo o fondamentale. Era un riassunto di quello che dice da giorni", è stata la replica di Marian Jurecka (Kdu-Csl), per il quale il premier avrebbe dovuto agire più tempestivamente. "Se lo avesse fatto non ci troveremmo nella situazione attuale", ha continuato. Anche ieri la Repubblica Ceca ha totalizzato un numero di nuovi contagi giornalieri superiore a mille. I dati pubblicati dal ministero della Sanità oggi parlano di 1.476 nuovi casi. Dall'inizio della pandemia nel paese, il totale dei contagi è stato di 50.764. Quelli attualmente attivi sono 24.817. I decessi sono stati 522. I pazienti ospedalizzati sono 494, di cui 101 in condizioni serie. (Vap)