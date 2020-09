Regionali: Sisto (FI), Italia chiede moderazione, Forza Italia sia più autonoma in centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, "un ragionamento su una maggiore autonomia nell'ambito della coalizione di centrodestra non sarebbe sbagliato: il risultato di Forza Italia in Puglia dimostra che questa scelta premia. Nel momento in cui tutti i partiti cercano un taumaturgo - ha continuato il parlamentare ospite a Radio Cusano Campus -, bisogna rafforzare il concetto di squadra nella consapevolezza che l'Italia chiede stile e moderazione". Quanto alle Regionali, l'esponente di FI ha proseguito: "I Cinque stelle sono crollati in modo clamoroso anche in Puglia dove a Raffaele Fitto sono mancati gli exploit della Lega e di Fratelli d'Italia contro un Emiliano che ha fatto delle assunzioni uno strumento di campagna elettorale". Sull'esito del referendum, secondo Sisto "la democrazia ne esce depotenziata. I Cinque stelle si stanno dimostrando la rovina del Paese: si sono rifugiati in un consenso populista che si sta rivelando effimero, facendo dell'incompetenza un plus per ottenere la legittimazione ad incarichi di governo. La 'politica dell'incompetenza' è una malattia da cui il Paese deve guarire al più presto". (Rin)