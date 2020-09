Sardegna: seminario per le imprese sullo smaltimento dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Il rapporto ed il controllo dei destinatari idonei" è il tema del seminario gratuito online organizzato da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Confindustria Sardegna per aiutare le imprese della Sardegna a orientarsi fra norme per una ripresa sicura, tematiche ambientali, detenzione e regimi autorizzativi del ciclo dei rifiuti e per promuovere cultura e sensibilità ambientale presso istituzioni, imprese e cittadini. Tutte le aziende appartenenti al sistema Confindustria in Sardegna potranno seguire i corsi in diretta streaming. L'appuntamento è per domani, 23 settembre, alle 10.30. (Rsc)