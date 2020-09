Repubblica Ceca: coronavirus, possibile inserimento in lista "a rischio" da parte della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania probabilmente classificherà la Repubblica Ceca tra i paesi a rischio in relazione alla pandemia di coronavirus a partire da domani. Lo ha detto stamane il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, parlando ai giornalisti a Bruxelles. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk", il ministro ha detto che questo si tradurrà nell'imposizione di quarantene e test ai cittadini all'ingresso in territorio tedesco. Il titolare degli Esteri ceco ha segnalato che il suo paese sta negoziando eccezioni, ad esempio per i lavoratori transfrontalieri. Proprio ieri Petricek ha parlato della situazione epidemiologica della Repubblica Ceca con il suo omologo tedesco, Heiko Maas, a margine del Consiglio Affari esteri. (Vap)