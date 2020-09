Coronavirus: AdR, esteso obbligo test anti Covid a passeggeri provenienti dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’ordinanza del 21 settembre 2020 del ministro della Salute, Roberto Speranza relativa al contenimento del Covid-19, Aeroporti di Roma informa che a partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo dalla Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) avranno l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma. "Ricadono in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Roma Fiumicino con i voli da Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Marsiglia e Nizza e i passeggeri in arrivo a Roma Ciampino con i voli da Parigi Beauvais, Bordeaux e Lourdes". (segue) (Com)