Tlc: Richard (Orange), senza 5G reti sature nel 2022

- Se il 5G non verrà installato, con il ritmo di crescita attuale, l'utilizzo della rete il 4G sarà saturo nei grandi centri urbani già nel 2022. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Stephane Richard, amministratore delegato dell'operatore telefonico francese Orange. "Non è competenza dei sindaci vietare il 5G. Il Consiglio di Stato ha già deciso su questo tema: una collettività locale non ha competenze per opporsi alla telefonia mobile. In compenso è necessario che si crei una discussione nelle città che ne faranno richiesta", spiega il dirigente, aggiungendo che Orange organizzerà dei forum su questo argomento. In merito ai presunti rischi per la salute legati a questa tecnologia, Richard ricorda che "da 25 anni nel mondo sono stati realizzati più di 20 mila studi riguardanti l'impatto delle onde sulla salute" e non sono mai emersi problemi sanitari. (Frp)