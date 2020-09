Kirghizistan: scontro durante un evento di campagna elettorale, decine di feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono rimaste ferite durante duri scontri scoppiati tra sostenitori di fazioni politiche opposte durante un evento di campagna elettorale nel sud del Kirghizistan. Lo riferiscono i media locali, secondo cui gli incidenti sono avvenuti nel corso di un incontro del partito Mekenim Kirghizistan con gli elettori nel distretto di Aravan, nella provincia di Osh. “Il comizio è stato improvvisamente interrotto da un gruppo di provocatori che ha iniziato a picchiare i partecipanti”, ha fatto sapere in un comunicato la forza politica, senza tuttavia identificare gli aggressori. Secondo i media kirghizi, tuttavia, gli scontri avrebbero coinvolto anche sostenitori del partito Unità (Birimdik), ma l’esatta ragione delle violenze non è ancora chiara. I leader del partito Unità hanno invitato le forze dell’ordine a punire le persone coinvolte negli incidenti. Secondo la polizia, almeno 100 persone hanno partecipato agli scontri, dieci delle quali sono state arrestate. Dodici sono i feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Le elezioni legislative in Kirghizistan si terranno domenica 4 ottobre.(Res)