Regionali: Mulè (FI), evidenziare con forza che centrodestra governa 15 Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "c'è un dato che non viene evidenziato con la giusta forza: il centrodestra governa 15 Regioni su 20 in Italia. E questo - ha continuato il parlamentare ospite a 'Omnibus', su La7, a proposito delle Regionali - è un fattore politico oltre che numerico di non poca rilevanza. Ma pare che al centrodestra non basti vincere, debba sempre stravincere per non uscirne 'perdente' a detta dei suoi detrattori. Di certo è necessario allargare il perimetro di azione del centrodestra, soprattutto verso il centro, per difendere la cultura liberale e garantista di cui Forza Italia è la massima esponente. In altre parole", ha concluso l'esponente di FI, "senza un centro forte non esiste un centrodestra vincente". (Rin)