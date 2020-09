Serbia: cambia la disciplina degli ingressi in Italia, introdotte varie facilitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza del ministero della Salute del 21 settembre 2020 ha inserito la Serbia nella lista E, secondo quanto ribadisce l'ambasciata d'Italia attraverso un comunicato. E' ora possibile entrare in Italia dalla Serbia solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro; motivi di salute; motivi di studio; assoluta urgenza; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani, Ue o dell'ara Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione o il domicilio o la residenza del partner (in Italia). Sono escluse motivazioni di turismo. E' necessario presentare all'ingresso un'autocertificazione. Per chi entra in Italia permane comunque l'obbligo di quarantena per i soggiorni superiori alle 120 ore, insieme ad altre eccezioni. "E' uno sviluppo importante", ha detto l'ambasciatore Carlo Lo Cascio, "reso possibile dai risultati significativi ottenuti dalla Serbia nella lotta al coronavirus". Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'ambasciata d'Italia a Belgrado. (Seb)