Kazakhstan: premier Mamin, il governo sosterrà nuovi progetti nel settore agro-industriale

- Il governo del Kazakhstan è pronto a sostenere nuovi progetti nel settore agro-industriale. Lo ha dichiarato il primo ministro Askar Mamin nel corso di una riunione dell’esecutivo, sottolineando che una delle priorità dell’esecutivo è di rendere il Paese un “hub alimentare” nella regione centrasiatica. “Il Kazakhstan ha un grande potenziale in termini di sviluppo del settore agro-industriale e di esportazioni. Dobbiamo rafforzare la nostra produttività, introdurre nuove tecnologie e aprire nuovi mercati di esportazioni”, ha affermato il premier. Mamin ha anche chiesto al ministero dell’Agricoltura di definire una tabella di marcia per lo sviluppo dell’export di cereali. Il Paese, ha spiegato, ha completato il 93 per cento delle sue attività di mietitura e sarà in grado di esportare oltre 7,5-8 milioni di tonnellate di cereali, il 12,5 per cento in più rispetto ai livelli dello scorso anno. Secondo Mamin, la domanda globale di prodotti agricoli dovrebbe crescere e il Kazakhstan dovrebbe sfruttare a pieno il proprio potenziale.(Res)