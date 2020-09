Repubblica Ceca: coronavirus, premier ammette errori durante l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'estate in Repubblica Ceca sono stati fatti errori nell'allentamento delle misure di contenimento del coronavirus dopo i successi primaverili. Lo ha ammesso in un discorso alla nazione il primo ministro, Andrej Babis, trasmesso dall'emittente "Ceske televize". Ribadendo l'invito ai concittadini di indossare le mascherine, soprattutto per tutelare le categorie più a rischio, il capo del governo ceco ha detto che non è sua intenzione fermare di nuovo l'economia del paese o mettere a rischio posti di lavoro. Occorre trovare a suo dire un bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la salute pubblica e l'economia. "Vogliamo gestire la situazione con misure che limitino al minimo le nostre vite", ha dichiarato. "Le mascherine non restringono la libertà e la democrazia, mentre non indossarle mette in pericolo vite". Babis ha ringraziato il ministro della Sanità Adam Vojtech, che ha rassegnato le sue dimissioni ieri e sarà ora sostituito da Roman Prymula. (segue) (Vap)