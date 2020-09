Asia-Pacifico: oltre il 60 per cento dei paesi sono ancora chiusi ai turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei paesi e dei territori dell’Asia-pacifico – il 61 per cento – resta completamente chiusi ai turisti internazionali. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto della World Tourism Organization, una agenzia delle Nazioni Unite. Il rapporto evidenzia gli effetti delle rigide misure di chiusura dei confini nazionali adottate dai paesi della regione in risposta alla pandemia, e la conseguente pressione esercitata sulle numerose economie della regione dipendenti dal turismo. In altre regioni del Globo, la percentuale di paesi e territori chiusi al turismo internazionale è significativamente inferiore: il 17 per cento in Europa, il 41 per cento nelle Americhe e il 51 per cento in Africa. Ad oggi il 43 per cento delle 215 destinazioni globali oggetto dello studio della World Tourism Organization resta chiuso ai turisti. Delle 27 destinazioni che hanno chiuso completamente i battenti per 30 settimane, 19 si trovano nell’Asia-Pacifico. Tra le principali mete asiatiche del turismo che hanno adottato chiusure rigide in risposta alla pandemia figurano Cina, Thailandia, Malesia e Vietnam, che hanno limitato i contagi più efficacemente di altri paesi. (segue) (Fim)