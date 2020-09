Cina: Xi contesta unilateralismo, Onu centro degli affari internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina difende fermamente il ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari internazionali e l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale. Lo ha dichiarato presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso della riunione di alto livello che si è svolta in videoconferenza ieri, 21 settembre, per commemorare il 75mo anniversario dell'Onu. Xi ha affermato che nessun paese ha il diritto di dominare gli affari globali, controllare il destino degli altri o mantenere per sé tutti i vantaggi dello sviluppo. "La Cina si oppone all'unilateralismo, al bullismo e ai tentativi di qualsiasi paesi di atteggiarsi a 'padrone del mondo'", ha detto Xi. È imperativo aumentare la rappresentanza e la voce dei paesi in via di sviluppo in modo che le Nazioni Unite possano essere più equilibrate nel riflettere gli interessi e i desideri della maggior parte dei paesi del mondo, ha aggiunto il presidente cinese. Sottolineando che l'Onu deve sostenere lo stato di diritto, Xi ha affermato che le relazioni tra i paesi e il coordinamento dei loro interessi devono essere basati solo su regole e istituzioni. "Non devono essere dominati da coloro che agitano un pugno forte contro gli altri. I grandi paesi dovrebbero dare l'esempio sostenendo lo stato di diritto internazionale e onorando i loro impegni", ha detto il leader cinese. "Non ci devono essere pratiche di eccezionalità o doppi standard. Né il diritto internazionale deve essere distorto e usato come pretesto per minare i diritti e gli interessi legittimi di altri paesi o la pace e la stabilità nel mondo", ha detto Xi. (segue) (Cip)