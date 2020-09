Cina: Xi contesta unilateralismo, Onu centro degli affari internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese ha detto che le Nazioni Unite devono promuovere la cooperazione, sottolineando che "la mentalità da Guerra Fredda" e il gioco a somma zero non sono una soluzione ai problemi di un paese, tanto meno una risposta alle sfide comuni dell'umanità. "Quello che dobbiamo fare è sostituire il conflitto con il dialogo, la coercizione con la consultazione e la somma zero con vantaggiosa per tutti", ha aggiunto. Secondo Xi, le Nazioni Unite devono concentrarsi sull'azione reale. "Per mettere in pratica il principio del multilateralismo, dobbiamo agire, non solo parlare. Ci deve essere una cura, non solo una terapia. L'Onu dovrebbe mirare alla risoluzione dei problemi e muoversi verso risultati tangibili mentre promuove parallelamente la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani. In particolare, la priorità dovrebbe essere data all'affrontare sfide alla sicurezza non tradizionali come la salute pubblica", ha affermato. Nel suo discorso, Xi ha lodato il ruolo delle Nazioni Unite nel corso degli ultimi 75 anni, dicendo che l'organizzazione ha compiuto un viaggio straordinario. Secondo Xi, questi 75 anni hanno visto progressi drammatici nella società umana e profondi cambiamenti nella situazione internazionale, ed è stato un periodo di rapido sviluppo del multilateralismo. "Rinnoviamo il nostro impegno per il multilateralismo, lavoriamo per promuovere una comunità dal futuro condiviso per l'umanità", ha detto Xi. (Cip)