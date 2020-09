Onu: Merkel difende il multilateralismo, chi pensa di farcela meglio da solo si sbaglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera ha, quindi, ribadito che “troppo spesso il Consiglio di sicurezza dell'Onu è bloccato quando si tratta di decisioni nette. Abbiamo bisogno di riforme”. L'Onu dovrebbe, infatti, evolversi per affrontare le sfide globali del 21mo secolo. Per Merkel, la pandemia di coronavirus è un esempio di come “i problemi globali oltre i confini nazionali e a tutti i livelli richiedano comprensione e cooperazione”. Allo stesso modo, “nonostante le battute d'arresto, bisogna fare tutto il possibile per trovare risposte comuni e sostenibili” anche per le questioni di sicurezza più difficili, come la Libia o “la tragedia” in Siria. In tale prospettiva, ha dichiarato Merkel, la Germania è pronta a continuare ad assumersi la responsabilità, “volentieri anche in un Consiglio di sicurezza allargato”. Il riferimento è all'iniziativa del governo federale per la riforma dell'organo esecutivo dell'Onu, in cui alla Germania venga assegnato un seggio permanente. Da gennaio del 2019 per i successivi due anni, il paese è membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, di cui ha esercitato la presidenza di turno a luglio scorso. (Geb)