Hong Kong: misure di distanziamento sociale prolungate fino al primo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong estenderà le misure di distanziamento sociale per contenere l'epidemia di coronavirus fino alla Festa di metà autunno, il primo di ottobre. Lo ha reso noto oggi il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. "Nonostante i numeri moderati, abbiamo ancora casi sconosciuti e ciò implica che ci sia una catena di trasmissione silenziosa nella nostra comunità", ha detto Lam nel suo briefieng settimanale. Bar, piscine e parchi a tema hanno potuto riaprire venerdì 18 settembre. I bar possono rimanere aperti fino a mezzanotte e i servizi di ristorazione nei ristoranti sono stati prolungati di due ore, anch'essi fino a mezzanotte. Il limite alle riunioni pubbliche sarà mantenuto a quattro persone. Hong Kong ha in gran parte contenuto la sua ultima ondata di coronavirus, segnalando solo due nuovi casi locali ieri, 21 settembre, con quattro importati. Ma Lam ha ammonito che la città deve rimanere in guardia in quanto i campus scolastici iniziano a riaprire e ha esortato le aziende a mantenere autodisciplina.(Cip)