Cina: condannato a 18 anni di carcere per corruzione Ren Zhiqiang, aveva criticato Xi Jinping (2)

- Il suo articolo più recente, che circola su internet da marzo, ha criticato non solo i passi iniziali del governo nella gestione dell'epidemia di coronavirus, ma anche i modi in cui Pechino ha cercato di promuovere i suoi successi e l'espansione del potere di Xi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "South China Morning Post", Ren, che fino al 2011 era presidente e capo del partito del gruppo Huayuan, un'impresa statale con sede a Pechino, è stato accusato di utilizzare denaro pubblico per scopi personali e causando "enormi perdite" allo Stato. Ren è stato anche accusato di "diffamare" l'immagine del Pcc e di essere stato "disonesto" nel corso delle indagini interne del partito. Secondo il giornale, gli amici affermano di aver perso i contatti con Ren a marzo e il mese successivo l'organismo anti-corruzione cinese ha annunciato che Ren era sotto inchiesta. A luglio è stato espulso dal Partito comunista. (Cip)