Migranti: Algeria, dieci morti nella traversata verso l’Italia (3)

- Lo scorso 15 settembre, la ministra dell'Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, durante una visita in Algeria, ha proposto all'omologo algerino, Kamel Beldjoud, il testo di un nuovo accordo in materia di sicurezza che prevede l'adozione di rafforzate forme di cooperazione fra le forze di polizia per prevenire e contrastare la criminalità ed il terrorismo, con particolare riferimento ai settori della criminalità transnazionale, traffico di stupefacenti, reati economici e finanziari, tratta di persone e traffico di migranti. I due ministri dell'Interno, nell'incontro tenuto ad Algeri, hanno condiviso l'impegno alla attuazione di nuovi modelli operativi con particolare riferimento alle procedure di rimpatrio, anche al fine di rendere più efficiente e velocizzare la loro esecuzione. L’Algeria, al pari dell’Italia, fa parte del gruppo 5+5 (Italia, Germania, Francia, Spagna, Malta da una parte, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania dall’altra) che sta cercando di trovare un modo congiunto e coordinato di prevenire e combattere la tratta di esseri umani. (Ala)