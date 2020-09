Coronavirus: Sileri (M5s), test salivari possono consentire diagnosi veloci ed affidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, intervenendo a Cusano Italia tv sui test salivari per diagnosticare il Covid-19 ha osservato che "i test salivari possono consentire diagnosi veloci ed affidabili. Sicuramente il tampone è il più affidabile - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -, ma è anche più invasivo e meno rapido. Auspico che i test salivari siano utilizzabili entro fine mese in maniera diffusa in tutta Italia. Non conosco la cifra esatta del costo, ma credo che andando avanti i costi saranno sempre più bassi, così come è stato per i tamponi". (Rin)