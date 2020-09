Migranti: Algeria, dieci morti nella traversata verso l’Italia, tentavano di raggiungere la Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Algeria hanno sventato il tentativo di 485 “harraga” (migranti illegali) di arrivare in Italia via mare e hanno recuperato i corpi di 10 persone annegate per raggiungere la Sardegna. “In prosecuzione degli sforzi compiuti dalle nostre forze navali per frenare il fenomeno delle migrazioni illegali, le unità della Guardia costiera hanno potuto, dal 15 al 19 settembre 2020, attraverso 42 distinte operazioni nelle nostre acque territoriali, intercettare 485 persone che hanno tentato di emigrare illegalmente”, si legge in un comunicato stampa del ministero della Difesa. “Tutti i migranti sono stati portati presso centri di detenzione dalle autorità competenti, mentre sono stati recuperati i corpi dei dieci clandestini annegati perché le loro barche si erano capovolte".Almeno 995 algerini sono entrati illegalmente in Italia via mare dall’inizio dell’anno fino alla mattina del 21 settembre, secondo i dati diffusi dal Viminale, pari al 4 per cento degli ingressi totali. Centinaia di clandestini algerini sono sbarcati nelle ultime settimane in Sardegna, un fenomeno che preoccupa anche in ottica Covid-19. Durante le misure di quarantena applicate per fermare la diffusione del coronavirus in Algeria, molti giovani (e talvolta anche i meno giovani) hanno cercato di raggiungere le coste europee sfruttando il bel tempo e le condizioni di navigazione favorevoli. Negli ultimi anni, l'esercito algerino ha cercato di rafforzare la presenza della Guardia costiera nei punti sensibili, riducendo sensibilmente il numero di “harraga” (migranti illegali) algerini l'anno scorso.Lo scorso 15 settembre, la ministra dell'Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, durante una visita in Algeria, ha proposto all'omologo algerino, Kamel Beldjoud, il testo di un nuovo accordo in materia di sicurezza che prevede l'adozione di rafforzate forme di cooperazione fra le forze di polizia per prevenire e contrastare la criminalità ed il terrorismo, con particolare riferimento ai settori della criminalità transnazionale, traffico di stupefacenti, reati economici e finanziari, tratta di persone e traffico di migranti. I due ministri dell'Interno, nell'incontro tenuto ad Algeri, hanno condiviso l'impegno alla attuazione di nuovi modelli operativi con particolare riferimento alle procedure di rimpatrio, anche al fine di rendere più efficiente e velocizzare la loro esecuzione. L’Algeria, al pari dell’Italia, fa parte del gruppo 5+5 (Italia, Germania, Francia, Spagna, Malta da una parte, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania dall’altra) che sta cercando di trovare un modo congiunto e coordinato di prevenire e combattere la tratta di esseri umani. (Ala)