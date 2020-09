Onu: presidente azerbaigiano Aliyev, è necessario rafforzare e modernizzare le Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 75mo anniversario delle Nazioni Unite è necessario un rafforzamento e una modernizzazione delle Nazioni Unite, rivitalizzando l’attività dell'Assemblea generale e riformando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev nel suo discorso registrato per il 75mo anniversario dell’Onu, durante la quale ha sottolineato l’importanza di un cambio di passo per i due principali consessi dell’organizzazione. Secondo Aliyev, andrebbe rafforzata l’autorità dell’Assemblea generale in quanto organismo più democratico, responsabile, universale e rappresentativo. Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza, invece, il capo dello Stato ha proposto una riforma che porti a “trasformarlo in un organo più democratico, efficace, efficiente, trasparente e rappresentativo, e in linea con le realtà geopolitiche contemporanee". Il capo dello Stato ha osservato che le Nazioni Unite sono l'unico organismo globale in grado di affrontare la governance economica globale con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile. Il ruolo delle Nazioni Unite nella governance economica globale dovrebbe quindi essere rafforzato. Affinché le Nazioni Unite possano adempiere al loro ruolo nella governance economica globale, è fondamentale la volontà politica di tutti gli Stati membri di impegnarsi nei processi delle Nazioni Unite e nel multilateralismo e nei suoi valori sottostanti”, ha detto Aliyev. (Rum)