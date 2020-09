Regno Unito: coronavirus, pub e ristoranti chiusi alle 22 per impedire il contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha approvato la chiusura di pub, bar e ristoranti in Inghilterra alle 22 di ogni sera a partire da giovedì, per contrastare la diffusione del coronavirus. Tutto il settore sarà peraltro obbligato ad effettuare unicamente servizio al tavolo, mossa che ha scontentato particolarmente i gestori di pub, i quali lamentano questa politica comporterà un crollo verticale di clienti e introiti. La misura, anticipata alla stampa, sarà esposta dal primo ministro, Boris Johnson, davanti alla Camera dei comuni, prima di un messaggio televisivo alla nazione, programmato per le 20 di oggi ora locale (le 21 in Italia). Secondo voci interne al governo, Johnson sottolineerà il momento che il Paese sta vivendo, avendo passato il livello di allerta da 3 a 4 nella giornata di ieri in seguito all'esponenziale aumento del numero dei contagi visto nelle ultime settimane. Secondo alcuni, il primo ministro dovrebbe incoraggiare anche a lavorare da casa chi può farlo. (Rel)