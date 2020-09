Usa: studio governativo, il debito pubblico raddoppierà entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito federale salirà a livelli mai visti nella storia degli Stati Uniti nei prossimi 30 anni, consumando una quota sempre crescente e insostenibile di redditi. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del bilancio del Congresso, secondo quanto riportato dal sito "Politico". L'agenzia indipendente ha pubblicato le sue previsioni di bilancio a lungo termine sulla scia della pandemia e della conseguente recessione economica, prevedendo che il debito salirà al 98 per cento del Pil entro la fine di quest'anno e raggiungerà il 195 per cento del Pil entro il 2050. Tali livelli demolirebbero il precedente record del 106 per cento subito dopo la seconda guerra mondiale. Il debito rappresentava il 79 per cento del Pil prima della pandemia del 2019. Prima della precedente recessione del 2007 era pari al 35 per cento. (Nys)