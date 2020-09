Giappone: governo offrirà visto di due anni per giovani imprenditori laureati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi gli studenti stranieri che intendano avviare un’attività imprenditoriale in Giappone devono presentare domanda per un visto come manager aziendale subito dopo la laurea, o sono costretti a lasciare il paese. Tale tipologia di visto richiede però una sede legale nel paese, due dipendenti e un capitale iniziale di almeno 47.800 dollari. Il governo giapponese ha già testato in via sperimentale un periodo di transizione di un anno in alcune parti del paese nel 2018, quando 560 cittadini stranieri in tutto sono passati dallo status di studenti al visto per manager aziendali. Nel maggio 2019 le università giapponesi hanno ospitato la cifra record di circa 140mila studenti stranieri. (Git)