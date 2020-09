Usa: Delaware, sequestrata droga per 5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una operazione antidroga condotta nel Delaware dalla polizia di quello Stato e dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) è culminata nel più grande sequestro di fentanyl nella storia di quello Stato. L’operazione inter-agenzia, battezzata “Operation No Mask” e giunta al culmine dopo un anno di indagini, ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita al traffico di droga guidata da un criminale nativo di quello Stato, Luis Renteria, e al sequestro di oltre 5 milioni di dollari di droga. L’organizzazione criminale aveva diramazioni in Pennsylvania, Florida e California. Renteria è stato arrestato assieme ad altre 27 persone, su cui grava una lunga lista di capi d’imputazione penali. (Nys)