Asean: il Vietnam coordina il decimo incontro dell’Amom (3)

- Nel corso del suo discorso, il premier Phuc ha proposto di utilizzare il Response Fund, istituito per l'emergenza sanitaria, per promuovere una ripresa economica sostenuta; mentre il Regional Reserve of Medical Supplies, la riserva di forniture mediche regionali, dovrebbe essere resa operativa in modo da aumentare la capacità di risposta dell'Asean alla recrudescenza di contagi da coronavirus. Anche i rappresentanti di Russia, Giappone, Australia, Corea del Sud e India sono tra coloro che si sono uniti a distanza all'incontro per dialogare sulla crescente preoccupazione per il conflitto geopolitico su scala internazionale. La ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi, a tal proposito, ha messo in guardia gli Stati Uniti e la Cina dal coinvolgere le nazioni del Sud-est asiatico nella loro battaglia geopolitica. La riunione è stata anche l'occasione per discutere sul tema della minoranza rohingya, in fuga dallo stato occidentale di Rakhine del Myanmar verso altri paesi dell'Asean, oltre che verso il vicino Bangladesh. La riunione dell'Asean si concluderà sabato 12 settembre. I paesi membri sono Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (segue) (Fim)