Asean: il Vietnam coordina il decimo incontro dell’Amom (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione è stato lanciato un appello agli Stati Uniti affinché svolgano un ruolo nel mantenimento della pace nel Mar Cinese Meridionale. A pronunciare l’appello è stato il ministro degli Esteri vietnamita Pham Binh Minh in risposta ai commenti di Pechino, secondo cui le forze statunitensi sono responsabili di destabilizzare la regione. "Accogliamo con favore i contributi costruttivi e reattivi degli Stati Uniti agli sforzi dell'Asean per mantenere la pace, la stabilità e gli sviluppi nel Mar Cinese Meridionale", ha detto il ministro degli Esteri vietnamita durante l'incontro virtuale. I paesi del Sud-est asiatico sono aperti a una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti nella regione, ha affermato Minh. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si è unito in videoconferenza ai rappresentanti dei dieci paesi membri dell'Asean il 9 settembre, e ha ribadito l'impegno di Washington nella regione. Pompeo, secondo quanto riferito da una nota del suo dipartimento, ha espresso preoccupazione per le azioni "aggressive e destabilizzanti" della Cina nel Mar Cinese Meridionale e ricordato che le controversie dovrebbero essere risolte pacificamente sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. (Fim)