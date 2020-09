Corea del Sud: scandalo nepotismo, perquisita abitazione del figlio del ministro Choo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le accuse mosse al ministro, Choo e suo marito avevano chiesto al ministero della Difesa nel 2017 di prolungare il congedo medico per il figlio, che in quell'anno stava svolgendo il servizio di leva obbligatorio. L’accusa sarebbe avvalorata da documenti scritti dall'ufficio del personale del ministero della Difesa Nazionale, che allora ricopriva l'incarico di sergente capo responsabile del battaglione in cui era arruolato il figlio di Choo. Gli atti sono datati 15 giugno 2017 e riportano alcune conversazioni che il sergente ha avuto con il figlio del ministro nel corso di due incontri avvenuti ad aprile di quell'anno. I documenti, se autentici, indicano che Choo e suo marito hanno fatto personalmente una richiesta riguardante il prolungamento del congedo del figlio dal ministero della Difesa. Si sospetta che il 27enne, soprannominato Seo, abbia ricevuto quattro giorni in più di congedo grazie all'influenza politica della madre, allora presidente del Partito democratico. (segue) (Git)