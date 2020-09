Corea del Sud: scandalo nepotismo, perquisita abitazione del figlio del ministro Choo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre accuse chiave che circondano Seo sono il tentativo della sua famiglia di assegnarlo a una base a Seul, piuttosto che a Uijeongbu, a nord della capitale, e la loro spinta a farlo selezionare come interprete per i Giochi invernali di PyeongChang del febbraio 2018. I pubblici ministeri hanno avviato un'indagine a gennaio sul presunto trattamento preferenziale, ma non sono stati annunciati progressi. Sia il principale People Power Party all'opposizione, che gli avvocati di Seo hanno chiesto una rapida indagine per arrivare al fondo delle accuse. Choo ha negato di aver abusato del suo potere di ottenere favori speciali per suo figlio. Ieri, l'ufficio dei procuratori del distretto orientale di Seul ha chiamato un capitano e un ex soldato coinvolti nel caso per essere interrogati. L'ultima volta che sono stati interrogati è stato tre mesi fa. Anche il numero di pubblici ministeri che si occupano del caso è stato recentemente aumentato a tre. Seo, che deve ancora essere interrogato, dovrebbe essere convocato presto dall'accusa. Il partito di opposizione ha chiesto che un procuratore speciale indaghi sul caso e ha anche sollecitato le dimissioni di Choo. (Git)