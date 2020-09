Bolivia: elezioni generali, Onu condanna episodi di violenza durante campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione in Bolivia dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr) ha condannato gli episodi di violenza registrati nei giorni scorsi nel contesto della campagna elettorale per le elezioni presidenziali e generali del 18 ottobre. Lo ha fatto attraverso una serie di messaggi rilasciati sul profilo twitter della missione nei quali si condannano "gli episodi di violenza che stanno pregiudicando il diritto della cittadinanza e dei diversi partiti politici a fare proselitismo". Diverse le forze politiche oggetto della violenza condannata dall'Onu. "In base alle informazioni raccolte dal 6 settembre si sono registrati nove episodi di violenza nelle città di Potosì, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba e Santa Cruz", si legge nel messaggio nel quale si specifica anche che la violenza è stata diretta contro rappresentanti dei partiti Comunidad Ciudadana (Cc), Movimiento al Socialismo (Mas), Creemos, Frente para la Victoria (Fpv), oltre a lavoratori del settore della stampa e dei media. "La Missione ribadisce l'appello a tutti gli attori affinché la campagna si svolga in un clima sicuro, di libertà e non violenza", conclude il messaggio. (segue) (Brb)