Bolivia: elezioni generali, Onu condanna episodi di violenza durante campagna elettorale (4)

- L'ex-presidente della Bolivia, Evo Morales, ha affermato che la decisione di Anez di rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 18 ottobre è frutto di un accordo per garantire la sua "impunità" a fronte delle presunte responsabilità dell'attuale presidente ad interim in fatti di corruzione e nella repressione messa in atto durante le proteste del novembre 2019. "E' chiaro che Anez ha rinunciato alla sua candidatura in cambio dell'impunità per gli scandali di corruzione durante la pandemia, per i massacri di Senkata e Sacaba e per il disastro economico a cui ha sottoposto il paese", ha affermato Morales in un post su twitter. L'ex presidente, che attualmente si trova rifugiato in Argentina, ha quindi denunciato che la decisione di Anez punta "alla riedizione della tristemente famosa mega-coalizione di stampo neoliberista per continuare il saccheggio della Bolivia". Morales aveva preannunciato la decisione di Anez già in un post del 16 settembre nel quale avvertiva che "diranno che Anez rinuncerà per favorire l'unità della destra ma la Bolivia sa che lo farà per garantire la sua impunità". (segue) (Brb)