Usa: i Cdc cancellano le linee-guida sul Covid pubblicate "per errore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno cancellato dal loro sito web le linee-guida pubblicate "per errore" che spiegavano che il coronavirus era trasmesso prevalentemente per vie aeree. Il cambiamento improvviso è venuto dopo che il nuovo orientamento era stato tranquillamente pubblicato sul sito dei Cdc venerdì scorso. "I Cdc stanno attualmente aggiornando le loro raccomandazioni per quanto riguarda la trasmissione aerea della Sars-CoV-2 (il virus che causa il Covid-19)", hanno scritto i Cdc sulla loro pagina. "Una volta completato questo processo, sarà pubblicato il linguaggio di aggiornamento". La guida dei Cdc sul coronavirus è ora la stessa che c'era prima delle revisioni. (Nys)