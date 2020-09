Governo: Salvini, con sblocco licenziamenti rischiamo la tempesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lo sblocco dei licenziamenti e la fine della cassa integrazione rischiamo la tempesta. Ci sono molti imprenditori che saranno costretti a scegliere tra rinunciare ad alcuni collaboratori o fallire, c'è un problema sociale ed economico, visto che gli ammortizzatori sociali non possono andare avanti a vita. Bisogna lavorarci". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa nella sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. (Rem)